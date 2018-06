Napoli, De Laurentiis: "Per Hamsik voglio entro mln entro lunedì. Sicuri che Sarri vada al Chelsea?"

Aurelio De Laurentiis a tutto campo dopo il vertice in Prefettura per i lavori allo stadio San Paolo. Si parte da Hamsik, destinato a lasciare il Napoli: "Volevo 35 milioni, io ho risposto che al massimo posso scendere da 35 a 30 ma se non me li portano entro lunedì diventano 40. Me ne hanno offerti 15, anzi mi hanno proposto un calciatore che gioca in Cina e io ho spiegato loro che se gioca lì ormai ha dimenticato come si gioca in Italia e in Europa".



Capitolo portieri: "Areola? Io lo metto sul piatto della bilancia insieme a Meret ed altri. Vedremo. Ancelotti preferisce Areola? Non che uno è meglio di un altro. Bisogna vedere come gioca la squadra, come attacca e come difende. Le sorti di un portiere dipendono da tutto il contesto".



Confermato un altro acquisto dopo quello di Simone Verdi: "Per Fabian Ruiz ho offerto 30 milioni che è la clausola, quindi viene a Napoli".



Spazio infine al futuro di Maurizio Sarri: "Il Chelsea? Quando penso a loro, lo sapete, canto 'Marina, Marina' (riferendosi a Marina Granovskaia, il braccio destro del presidente del Blues Abramovich, ndr). Sarri si vuole portare Albiol a Londra? Ma siete sicuri che possa andare al Chelsea? Vedremo".