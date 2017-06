Napoli, De Laurentiis: "Pavoletti? Presto le visite mediche"

Il 2016 del Napoli ha posto le basi per un 2017 ancora più ricco di soddisfazioni. Il presidente Aurelio De Laurentiis ne è consapevole e ha voluto ribadirlo nel corso di un'intervista esclusiva concessa a Premium Sport: "Forse il Napoli, con Sarri, ha trovato il suo vero e grande regista: la squadra gioca un calcio spettacolare, piace, ma non pensiate che mi interessi solo ‘piacere’. Noi vogliamo anche vincere". Sulla finale di Supercoppa: "Milan nuovo candidato alla lotta per lo Scudetto? Il Milan è sempre stato un avversario con un certo pedigree e ieri sono contento di aver visto un bel calcio, interpretato bene dagli uomini ben allenati da Montella. I rossoneri hanno giocato benissimo e non è facile averlo fatto contro una squadra come la Juventus. Juventus ridimensionata? È fortissima comunque: è e sarà sempre fortissima. C’è sempre tanta gioventù che rinnova le loro fila, acquisti mirati che non abbassano mai il livello".



ADL ha rilasciato anche una dichiarazione importante legata al calciomercato: "Pavoletti? Si avvicenderà in questi giorni con le visite mediche e dovrebbe essere pronto nei prossimi giorni, anche se l’ufficializzazione arriverà dal 3 gennaio. Tranne sorprese cliniche, è un’operazione che ritengo fatta. Abbiamo sempre detto che avremmo avuto bisogno di mettere a posto l’attacco con un centravanti tradizionale e ora sarà un problema per Sarri, perché oltre all’exploit di Mertens sono convinto che da inizio febbraio, per la Champions, tornerà Milik. La doppia sfida con il Real Madrid? Dopo 30 anni, poter incontrare i campioni della scorsa stagione penso sia un fatto storico. È possibile giocarsela, tutto è possibile: basta guardare quello che è successo in Supercoppa tra Milan e Juventus, con i bianconeri che sembrano da anni invincibili. I nostri tifosi possono sognare, anche lo Scudetto: non si può porre limiti ai sogni di un tifoso".