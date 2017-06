Napoli, De Laurentiis: "Non andrò mai più al San Paolo, dalla tribuna non si vede niente"

Nel pre-partita di Napoli-Bologna il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, intervistato in esclusiva da Premium Sport, ha voluto dire la sua sulla questione stadio: "Mai più al San Paolo a vedere il Napoli? Le partite si vedono così bene sul televisore rispetto alla nostra tribuna autorità, dove non si vede nulla: per me è una grande sofferenza. Poi io da quest’anno devo riprendere la mia strada che riguarda il cinema e la televisione, a livello internazionale. Il cinema e il calcio fanno sognare, sono due cose che mi rapiscono. È chiaro che io vorrei vincere lo Scudetto ogni anno, ma siamo in 20 squadre, così come vorrei vincere la Champions ma anche lì ci sono molte squadre. Però è importante anche saper fare spettacolo e io credo che la scelta di Sarri e le scelte sul mercato estivo faranno in modo che la stagione del Napoli sia divertente e coinvolgente".



De Laurentiis ha parlato anche del momento magico di Milik e di Higuain, suo predecessore in azzurro: "Clausola anche per Milik dopo quella su Higuain ? Di Milik non ne parlo perché non voglio portare sfortuna, sono molto scaramantico. Mi sembra molto forte di testa e si muove molto bene in area. Higuain era un bravissimo campione, non valorizzato al Real Madrid come lo è stato qui a Napoli. Lui, Cavani, Lavezzi e Maradona da noi sono diventati tutti dei protagonisti mondiali e assoluti, delle prime donne. Evidentemente Napoli è una città che sa creare dei grossi campioni".