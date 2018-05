Napoli, De Laurentiis: "Non abbiamo preso in considerazione Balotelli". E sulla VAR...

La VAR, le polemiche, il cammino del Napoli, il cambio in panchina e il mercato. Ospite dell'incontro "Generazione Var, frame e diritti tv, come cambia il calcio per immagini", Aurelio De Laurentiis ha parlato a tutto campo. Ecco le dichiarazioni del numero 1 del club campano.



"L'arbitro, lo dice il nome stesso, deve essere equidistante, se viene inserito in un'associazione federativa è già un errore perché si dovrà schierare, dovrà votare per l'uno o per l'altro. La classe arbitrale dovrebbe essere assunta, profumatamente pagata, ammonita se è il caso, dalla Lega di serie A. Dovrebbero essere dei nostri dipendenti"



"Credo che la serie A dovrebbe ingaggiare gli arbitri e se viene istituito un nuovo meccanismo, quello della VAR, non si può dire ai club 'Voi non potete guardare nulla, è tutto bloccato'. Se è un esperimento dobbiamo discuterne tutti apertamente, perché lasciare sempre il punto interogativo, il malcostume della dietrologia, 'ah ma allora la Juventus ha sempre un rapporto di forza con la classe arbitrale da sempre, da quando siamo andati a Pechino dove gli arbitri si comportarono malissimo col Napoli...' La classe arbitrale con Calciopoli ha avuto un momento che vogliamo dimenticare, ma ce l'ha avuto".



"Per dare un imprinting di trasparenza alla classe arbitrale bisogna tenerla fuori da qualsiasi possibilità di dubbio. Ho seguito le spiegazioni di Rizzoli, però mi domandavo: forse ci sono troppi se e troppi ma. Forse dovremo chiuderci intorno a un tavolo con arbitri, società e giocatori e dire: 'Stiliamo un regolamento di cosa è definibile o no con il VAR'. Dopo non ci saranno più se e ma. Poi nella cabina di regia che è l'unica che deve decidere ci vogliono dei tecnici, non arbitri. Gli arbitri devono essere indenni, sono il nostro tesoro: non possiamo sempre dichiarare guerra agli arbitri. La VAR deve seminare rispetto e passione, non odio".



"Noi abbiamo fatto un campionato bellissimo, l'unico torto è stato uscire dalle coppe. Quelle internazionali per me sono produttive, è quello che raccontiamo a 38 milioni di tifosi del Napoli che non stanno solo in campania ed in Italia, ma in tutto il mondo, non al San Paolo soltanto. Noi giochiamo pure per loro".



"Cosa manca al Napoli per diventare forte a livello europeo? Nulla, in Olanda hanno stimato il Napoli secondo per valore dietro alla Juve, ma davanti alle milanesi che per tradizione e fatturato hanno più di noi. Significa che dietro il Napoli, che i giornalisti definiscono poco organizzata ecc, c'è tanto lavoro e capacità che ci arriva dal Cinema che è molto complesso e istruttivo, in continuo aggiornamento".



Retroscena sull'addio di Sarri? "Non ce ne sono stati, ho comunicato alla stampa e quindi anche a lui 'tempo scaduto'. Sono responsabile di un'azienda così particolare, non posso stare a disposizione degli altri, dovrebbe essere il contrario. Ho dato un tempo, poi è scaduto e mi sono mosso. Il futuro di Sarri? Nessuno mi ha chiamato. Ha una clausola che è stata messa a difesa delle mie scelte, quando c’è stato il rinnovo con aumento. Ora lui i soldi li ha avuti..."



Con Ancelotti abbiamo iniziato a collaborare, a Roma e ora dal Canada, ci siamo sentiti spesso in passato e l'ho visto sempre come un uomo imparziale. Ha vinto dappertutto e quindi non ha smanie, se viene è perché gli piace Napoli ed il Napoli. Non userà il Napoli per poi andare da qualche altra parte".



"Non ci rendiamo conto che durante il mercato offendiamo giocatori che vestono i colori azzurri chiedendone altri. Come se quelli che hanno dato così tanto non valessero niente, ma sono tutti richiesti, tant'è che parlate poi di City, Cina, 100, 130 milioni ecc. Io non dimenticherò mai quando Conte mi fece la corte per Koulibaly, arrivando fino a 58 milioni col Chelsea. Gli dissi: 'Ma che ci faccio con 58 milioni il denaro è un mezzo, non un fine, il fine è Koulibaly. Balotelli non lo abbiamo preso in considerazione pur essendo un grandissimo perché dobbiamo capire con Ancelotti, durante il ritiro, le potenzialità del nostro gruppo esistente. L’attacco non è una priorità".



"Hamsik? Ci siamo visti dopo il Crotone e gli ho detto: 'Dove vai, questa è casa tua'. Io sconti non ne faccio".