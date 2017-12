Napoli, De Laurentiis: "Milik resta, Inglese arriverà"

Tempo di festeggiamenti di Natale in casa Napoli, presenti i calciatori, le famiglie e ovviamente il presidente De Laurentiis, che si è sbottonato in un'interessante intervista ai microfoni de 'Il Mattino': "Per prima cosa, mi aspetto il ritorno di Milik - ha detto il presidente azzurro - È come un toro dalle cui narici escono fiamme infuocate... il suo recupero darà un grosso aiuto a tutti. Inglese arriverà perché se dobbiamo giocare in Europa League, la Coppa Italia e il campionato più ne siamo e meglio è. Vogliamo rinforzarci anche sulle zone delle fasce laterali. Ma non è semplice perché a gennaio i migliori fanno fatica a muoversi".

Proprio le fasce sono diventate una priorità dopo l'infortunio di Ghoulam, e AdL per sostituire l'algerino avrebbe un preferito: "Vrsaljko? Sì mi piace, ma è complicato. Il presidente dell'Atletico l'ho sentito al telefono da poco e mi ha detto che non me lo può dare adesso ma a giugno perché anche loro hanno molte gare. Per il resto non dobbiamo fare operazioni nelle altre zone di campo".

Poi un commento sull'eliminazione dalla Champions League: "Mi pesa perché a Rotterdam bisognava essere più concentrati. Abbiamo perso anche una parte del jackpot che avremmo potuto utilizzare per investire o nel settore giovanile o in qualche giovane prospetto. L'Europa League è stata valorizzata di più, però rischia di togliere energie al campionato. Ma noi siamo il Napoli e il Napoli deve farsi sempre onore. Faremo di necessità virtù quindi giocheremo con tanti cambi e potremmo misurare il valore vero e totale degli acquisti che abbiamo fatto negli ultimi tempi".

Infine il presidente si concentra sulla questione stadio: "Sto cercando terreni fuori da Napoli perché con questa amministrazione non si va da nessuna parte. Ho firmato un accordo con Auricchio (braccio destro di De Magistris), durante il ritiro estivo con tanto di foto e stretta di mano ma io sto ancora aspettando le carte e non ho nulla. Prendere 4 milioni delle Universiadi per sistemare la pista di atletica del San Paolo per due settimane di gare è assurdo. Invece di abolirla e far avvicinare i tifosi al campo".