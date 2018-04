Napoli, De Laurentiis: "Mi auguro che Sarri voglia rischiare ancora con noi"

Aurelio De Laurentiis, a margine dell'assemblea ECA di oggi a Roma, ha parlato del futuro del Napoli affrontando l'argomento Sarri: "L'incontro con il mister è slittato per motivi nostri. Noi convergiamo su tutto, c'è da capire quanto i nostri compagni di viaggio amino rischiare".



Il presidente approfondisce: "Maurizio è uno che ha rischiato in tutta la sua vita, con onestà intellettuale e professionale è riuscito a diventare ciò che è oggi. Molti giocano fino a 36-37 anni e poi diventano allenatori, lui invece non ha potuto giocare ma ha studiato tanto, alla fine è diventato quasi geniale in quello che fa. Si è avvicinato alla serie A da poco e il Napoli lo ha stimolato a mettersi in gioco ancora di più. Mi auguro che tutto ciò lo si possa fare ancora insieme" l'intervento a RMC Sport.



Ma rimane comunque la possibilità che Sarri vada via a fine stagione: "C'è un contratto ancora lungo ma anche una clausola rescissoria. Se qualcuno volesse affrontare questo problema della clausola sarebbe legalmente ineccepibile e noi dovremmo farci da parte. In 14 anni ho dimostrato di far fare grandi passi ad un club che praticamente non esisteva più. Tutti devono aver fiducia in questo Napoli e in me, perché sono io che creo le condizioni giuste per andare avanti in un contesto che non ho creato io e che secondo me è pieno di problemi".



Infine, sulle serie A: "Io sono sempre per i grandi cambiamenti, e penso che dovrebbe tornare ad avere 16 squadre come nel 1986"-