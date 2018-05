Napoli, De Laurentiis: "Mi auguro che Sarri resti qui ma non posso costringerlo..."

Nel corso della presentazione del ritiro estivo (a Dimaro per l'ottavo anno di fila dal 10 al 30 luglio) Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della 'questione' Sarri: "Mi auguro che possa continuare con noi, ma non posso costringere con la forza le persone a rimanere qui. Abbiamo un appuntamento settimana prossima, sono sereno".



Il presidente del Napoli rende merito al tecnico: "Se è l'uomo giusto? L'ho scelto io, contro il parere di tutti o quasi: i tifosi mi misero i manifesti chiamandomi cretino. Nei rapporti c'è sempre uno scambio. Non penso possa lamentarsi della sua biografia calcistica di questi tre anni che gli sono serviti per fare un salto di qualità sull'esperienza: ha costruito un bel modulo, esaltato da tutti all'estero. Avrebbero voluto imitarlo in molti, ma è difficile, particolare, tutti gliene siamo grati".



Allo stesso modo però Adl rivendica il percorso della squadra al di là di Sarri: "La società è l'elemento portante in ogni attività. Il regista senza il produttore non va da nessuna parte. Se un produttore fa davvero il produttore è più importante del regista, ci sono registi importanti che hanno voluto fare di testa loro e hanno fatto flop. Siamo in Europa da 9 anni, vincevamo anche prima con giocatori di minor livello, con stipendi inferiori siamo arrivati secondi con Mazzarri. Forse i punti che si facevano prima erano diversi, anche con Benitez e non è vero che se ne sono andati per dissapori con me".



Capitolo mercato: "Ho detto che arriverà una punta da 20 gol ma questo non significa che partirà uno tra Insigne, Mertens e Callejon. Verificheremo se potrà fare venti gol anche qui a Napoli, ma è una prima punta, non un esterno". De Laurentis reagsce poi con una battuta alle voci di mercato che parlano della possibile partenza dei big come Jorginho, Callejon, Mertens e Hamsik: "Incasseremmo un miliardo. Il progetto Napoli continuerà, alla grande".



Sulla lotta scudetto e le polemiche arbitrali: "La distanza è di 6 punti, se la manteniamo anche all'ultima giornata, se ci sono stati rubati 8 punti io dichiaro che lo Scudetto è del Napoli e ce l'hanno levato. A quel punto potremo dire 'strunz' a chi ha creato questo casino, di modo che l'anno prossimo questo 'strunz' non lo crei. Qualcuno dell''organizzazione'... Il non applicare il VAR, il comportamento discutibile degli arbitri... Ce li hanno tolti o no? O non lo dite per paura? Il problema dell'Italia è anche il silenzio".



Nello specifico sugli arbitri il numero 1 dei campani ha le idee molto chiare: "Non devono stare nella Federcalcio con un'attitudine politica. Gli arbitri devono dipendere dalla Lega Calcio, devono essere pagati profumatamente, e bisogna prendere anche tra gli arbtri stranieri, chi sbaglia più di 3 volte, va a casa. Solo così si può migliorare".



Infine, sulle seconde squadre annunciate da Costacurta: "Decideranno per un qualcosa che non accontenterà tutti. Ognuno ha le sue esigenze. Si parla tanto ma ma c'è un disegno organizzativo? Si vuole copiare la Spagna? O parliamo per aprire bocca come è accaduto nei giorni scorsi?".



"Chi parla istituzionalmente non è uno che sta all'interno del lavoro dei club, è solo un fatto politico, si parla di qualcosa così a caso. Il problema è capire cosa sarà la federazione, temo per il calcio italiano. Azzerare significa azzerare tutto, ricominciare da zero e la Serie A potrebbe anche uscire dalla federazione se non fosse convinta del cambiamento".