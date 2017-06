Napoli, De Laurentiis: "L'espulsione di Gabbiadini? Ecco perché non l'ho punito"

Nella super sfida di sabato contro la Juventus, il Napoli non potrà contare su Gabbiadini. L'attaccante deve scontare l'ultima delle due giornate di squalifica, rimediate per la reazione su Ferrari nel match contro il Crotone. Nonostante l'ingenuità gratuita, Aurelio De Laurentiis non ha voluto punire l'ex Sampdoria. "Io ho fiducia in Gabbiadini. Ha tutta la stima dell'allenatore e della società. Non ha mai avuto un comportamento maleducato, è sempre stato una persona rispettosa. Contro il Crotone, la partita si era incattivita, è vero che bisogna restare sul posto ma tutti noi possiamo reagire a una maleducazione che ci si rivolge contro, si tratta di una reazione meccanica e ci può stare, ecco perché non ho voluto punire il gesto dell'attaccante", queste le dichiarazioni del numero uno partenopeo raccolta da Premium Sport.



Questi, invece, i convocati di Sarri per la sfida dello Juventus Stadium:



Portiere: Reina, Rafael, Sepe

Difensore: Chiriches, Tonelli, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Strinic

Centrocampisti: Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Giaccherini, Lorenzo Insigne, Roberto Insigne, El Kaddouri, Mertens