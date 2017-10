Napoli, De Laurentiis: "Juventus, fai bene a preoccuparti"

Aurelio de Laurentiis vive la sosta per le nazionali da capolista in campionato: "I tifosi possono del Napoli togliersi qualche sassolino dalle scarpe". E lo fa anche lui: "Abbiamo più certezze rispetto allo scorso anno ma i conti si faranno a marzo - le parole al Corriere della Sera -. Abbiamo perso Milik ma potrebbe tornare a gennaio e, in caso di complicazioni, arriverebbe Inglese".



Gran merito del momento positivo è di Sarri: "Sono innamorato di lui, lo terrei altri dieci anni. Se però vorrà andare via (il tecnico, pagando gli 8 milioni di euro della clausola, potrebbe rescindere già a fine stagione il contratto in scadenza 2020, ndr), ce ne faremo una ragione e troveremo un sostituto". De Laurentiis racconta un retroscena di mercato: "Abbiamo rinnovato con Mertens e Insigne mentre l'agente di Reina chiede un triennale ma sarebbe un lusso per il nostro bilancio. Preferisco valutarlo stagione per stagione. Volevamo Szczesny ma non accettava di fare il vice di Pepe".



Il presidente azzurro parla dei rivali per lo scudetto, la Juventus: "Sono legittimamente preoccupati, lo sarei anche io al posto loro. Dopo sei campionati vinti, è dura rimanere a certi livelli. Non avrei venduto giocatori come Pogba o Bonucci, anni fa c'erano insostituibili come Del Piero o Pirlo". Applausi a Di Francesco: "Roma ambiente difficile, mi ha stupito la sua capacità di essere subito competitivo con una rosa che ha perso tasselli importanti".



Infine, affondo sul Var: "Secondo alcuni rallenta le partite? Sono piccole soste che danno aria al cervello di tutti, anche degli arbitri".