Napoli, De Laurentiis: "Insigne al Barcellona? Raiola deve passare sul mio cadavere"

Ciclone De Laurentiis. In un'intervista esclusiva a Premium Sport il presidente del Napoli si scatena sul mercato, con la vicenda Reina e il presunto 'caso' Insigne-Barcellona, sul Var e non solo. Queste le dichiarazioni del numero 1 azzurro.



"E' stato complicato mantenere il Napoli così compatto con tutti gli attori dell'anno precedente, senza cedere nessuno e anzi facendo entrare di nuovi: altre cose tra acquisti e cessioni accadranno tra oggi e domani. Sarri è uno straordinario allenatore, se avessi un regista così mi piacerebbe tenerlo a vita. Quest'anno sarà un bel campionato, molto competitivo, tutte le grandi si sono rinforzate"..



"Non ero preoccupato di perdere Reina. Ha un contratto fino all'anno prossimo, dove doveva andare? Non poteva muoversi da nessuna parte. Io non mi privo di Reina e prendo un altro portiere, per quanto bravo sia, che non è stato ancora sperimentato all'interno del Napoli. Reina ormai sa passare la palla a Insigne o a chicchessia in maniera intelligentissima. Però l'anno prossimo compirà 36 anni: bisogna iniziare a pensare a qualcuno che possa rimpiazzarlo.



"Poi mai dire mai, può darsi che con Reina si trovi l'accordo per una prosecuzione. Ma dover essere condizionato quando un contratto è ancora in itinere mi sembra non fosse una cosa non bella. Non mi piace essere pungolato e obbligato a fare certe operazioni che invece devono essere condotte in maniera bilaterale. Lui forse voleva sistemarsi per un periodo più lungo: lo capisco, cìè la famiglia, i figli che devono studiare, l'offerta del Psg che io ho rimandato al mittente come giusto che fosse... Anche lui capirà e forse andremo ancora avanti oppure finirà l'era Reina e tornerà al Psg o dove gradirà di più".



"Raiola ha offerto Insigne al Barcellona? Raiola può fare quello che vuole, soltanto che poi deve passare sul mio cadavere e poiché io sono vegeto e vivo... Raiola è un cartone animato simpaticissimo, è molto convincente ed estremamente garbato. Quindi si può permettere di dire ogni cosa: vado molto d'accordo con lui. Mi ricordo quando voleva portare via Hamsik ma non c'è riuscito, sono 10 anni che sta da noi. Adesso vuole portare via Insigne, vedremo se ci riuscirà... Non credo".



"Il Var lo abbiamo voluto fortemente. Credo sia il primo passo per cambiare il mondo del calcio fatto di inquisizioni, paure, supposizioni. Così siamo tutti sereni e tranquilli. Io addirittura abolirei l'intervallo tra i due tempi, giocherei 90 minuti e ogni 15 minuti farei un'interruzione di 120 secondi per permettere all'allenatore di confrontarsi con i giocatori. Poi la possibilità di effettuare le tre sostituzioni è un'idiozia totale: perchè devo comprare 30 calciatori e fare solo 3 cambi?".