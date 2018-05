Napoli, De Laurentiis: "In tanti sottoposti all'autorità della Juve"

Giornata di riconoscimenti per Aurelio de Laurentiis, prima all'università Luiss di Roma dove ha ricevuto il premio per la gestione oculata della sua azienda e poi a Napoli nel convegno dei Giovani imprenditori edili Ance. Il presidente azzurro nella Capitale ha parlato così del club: "Questa realtà di 13 anni ha ottenuto ora la nona qualificazione consecutiva in Europa con dei numeri davvero interessanti, mi fa piacere di aver dimostrato alla mia famiglia che amavo lo sport e che il Sud può fare del bene a questo Paese".



Attacco alla Juventus: "Lavoro per la nuova casa del Napoli: 100 ettari con 12 campi da calcio e un vivaio da 10mila ragazzi per non far andare i giocatori più bravi altrove, per esempio alla Juve. Ora si è inventata anche questa cosa delle seconde squadre in serie C, pur di condividere tutti i suoi giocatori, che tra l'altro vengono sottratti con la complicità di tutti quelli che sono sottoposti alla loro autorità".



Poi, parlando della cena di squadra e del feeling con Sarri, ha lasciato trasparire ottimismo con un grosso sorriso: "Com'è andata ieri sera? Avete visto tutti...Se resta? Vedremo". Poi, una proposta all'Uefa: "Mi piacerebbe cancellare la Champions League e fare un campionato europeo con le 20 squadre che hanno fatto meglio. Ggironi di andata e ritorno con partite da giocare mercoledì e giovedì mentre sabato e domenica si giocherebbero i campionati nazionali".



Il presidente è tornato a parlare di arbitri: "Dovrebbero essere dipendenti, italiani e stranieri, giovanissimi e al terzo errore mandati via: non dovrebbero far parte della Figc né avere diritto di voto perché diventano classe politica comportandosi come casta. Al VAR tecnici e non arbitri, gli allenatori dovrebbero poterla richiedere un paio di volte".



Infine, De Laurentiis ha parlato del sogno del nuovo stadio: "Quando il Manchester City e il Real Madrid vengono qui possono fare una cena da sogno ma è fumo negli occhi, non posso fare la figura del pezzente in Europa stante la situazione attuale. Non abbiamo mai visto i parcheggi del San Paolo perché sono stati murati, ci hanno fatto le messe nere". Le idee del patron sono chiare: "Cercherò di costruire uno stadio con 30mila posti comodi, schermi alti 150 metri per la moviola e con un terreno di gioco che possa slittare verso l'esterno e far subentrare una piattaforma per i concerti".