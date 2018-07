Napoli, De Laurentiis: "Il sorteggio del calendario va tolto alla Lega"

Aurelio De Laurentiis commenta il sorteggio del calendario sul sito del Napoli: "Inizio campionato difficile, ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità. L'avvio è oggettivamente difficile, però non credo sia il caso di preoccuparsi perchè sono ottimista sul lavoro che stiamo facendo con Ancelotti. Con Carlo vogliamo creare una nuova era non solo per il Napoli ma per il calcio italiano".



Poi, anche ai nostri microfoni, approfondisce: "Forse è anche un vantaggio incontrare subito certe squadre, all'inizio potrebbero essere più deboli. Ma la cosa che mi interessa sarebbe quella di spettacolarizzare l'evento, deve essere più emozionante per chi guarda, con un'estrazione in diretta: potrebbero interpellarci su queste cose. Credo che il sorteggio vada tolto alla Lega Calcio. Avevo chiesto più attenzione per le 4 squadre che giocheranno la Champions League, è stato fatto solo parzialmente".



Così il presidente sul calciomercato: "Per il terzo portiere viaggiamo a singhiozzo per la questione degli extracomunitari. Un altro attaccante? Ma abbiamo la fiera là davanti, non sappiamo dove metterli... non condivido il parere negativo dei tifosi su Inglese, per me è eccellente e anche Ancelotti mi ha detto che vuole tenerlo". Da Bordeaux sembra ci sia il via libera per le visite mediche di Sabaly: "Stamattina ho detto che risultava falso perché non avevo parlato con Giuntoli, vedremo".