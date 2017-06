Napoli, De Laurentiis: "Higuain un rimorchio alla Juve"

Aurelio De Laurentiis non si sottrae mai dal parlare di Gonzalo Higuain: a domanda risponde, puntuale. Così, nel corso di un colloquio con la stampa estera, oltre a ripercorrere il suo cammino dal 2004, il presidente del Napoli ha svelato altri retroscena sull'addio del Pipita.



"Higuain non è una delusione. Quando tu stabilisci una clausola rescissoria per evitare la cessione, poi se c'è un pazzo che paga quella cifra non puoi farci nulla. La Juventus non avrebbe dovuto farlo dal punto di vista etico e Higuain non avrebbe dovuto accettare. Maradona dice che ha vinto due scudetti e che non sarebbe mai andato in nessun'altra squadra italiana, altrimenti è troppo facile. La cosa sgradevole è che il fratello mi diceva che Higuain si lamentava della scarsa qualità dei compagni, ma a me non sembrano così scarsi. Se pensiamo che Mertens è diventato un centravanti da 30 gol. Siamo l'unica squadra con 4 giocatori in doppia cifra di gol. Lui ce l'aveva con Callejon, il fratello me lo ripeteva spesso... e quando ho allungato il contratto a Callejon il problema è stato suo. Se il fratello mi dice che lui va lì per vincere, io gli potrei dire che la Juve ha vinto anche senza di lui tanti scudetti, sei di rimorchio a quel punto, non fondamentale. È una sua scelta, inopportuna, non di stile, vedete Cavani e Lavezzi invece dove sono andati".



"Immaginate che nel 2004 ero a Los Angeles, per un film prodotto per 70 milioni di dollari, lascio Angelina Jolie, Gwineth Paltrow e Jude Law e durante una settimana di vacanza a Capri con De Vito, leggo che il Napoli non esisteva più ed in una settimana decido di cacciare 33 milioni per comprare una denominazione. Brand? Sì, ma non esisteva più: una società che non ha vinto nulla, due Scudetti, ma che ha avuto la fortuna unica di avere il più grande di tutti, Maradona. Avendo messo 33 milioni per comprare la scritta 'Napoli', non sapevo dove avremmo giocato, mi dissero di C1 invece che C2, andai a Martina Franca a prendermi gli sputi in testa. In un'altra città mi volevano ammazzare, ci chiudemmo negli spogliatoi. Io non sapevo nulla, il 4-4-2 poteva essere come sedersi a tavola. Ero uno spettatore, ma che apprendeva, studiava. Non ereditammo nulla dal passato, se non la storia, perchè non c'erano calciatori, nessun tipo di ricchezza, è stato come creare una cosa nuova. In 13 anni abbiamo fatto due anni in C, un anno in B e da otto anni è l'unico club italiano consecutivamente in Europa, rispettando il fair play finanziario che non esisteva prima di Platini. Credo sia stato un percorso di successo".