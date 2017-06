Napoli, De Laurentiis: "Higuain spera di fare 2 gol perché ci ritiene pericolosi"

Aurelio De Laurentiis replica a Higuain che in giornata, rispondendo a un tifoso, aveva espresso il desiderio di segnare due gol al Napoli nella sfida in programma sabato allo Stadium. "Non c'è invidia nelle sue parole ma giusta considerazione per una squadra come il Napoli che, nonostante abbia perso un grande attaccante come Milik, resta pericolosa. C'è ricchezza della rosa considerando che su 27 elementi ce ne sono 2 non ancora utilizzati" dichiara il presidente azzurro.



De Laurentiis non potrà però salutare il suo ex giocatore, lo annuncia lui stesso a Radio Radio: "Non posso andare a Torino perché sono solidale con i tifosi che non sono stati ammessi e rispetto le decisioni delle autorità costituite. Fino a che non si riuscirà a combinare con intelligenza il rapporto tra sport e tifo non si va da nessuna parte. Con le restrizioni non si sono mai ottenute cose positive. I problemi vengono sempre rimandati, molto all'italiana".