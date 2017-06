Napoli, De Laurentiis: "Higuain limita gli altri, Sarri gioca come il Barça"

Aurelio De Laurentiis, nell'ambito della presentazione del suo ultimo film natalizio, ha anche parlato di calcio e Napoli. Prima una dovuta incursione sul sorteggio Champions, poi il presidente partenopeo ha parlato di Milik, Higuain e mercato. "Dal 15 gennaio Arkadiusz tornerà a giocare e per febbraio potrebbe essere al top quindi perché prendere una prima punta per poi bruciarla in panchina? Abbiamo un solo punto in meno in campionato rispetto allo scorso anno ma quattro gol segnati in più: stiamo crescendo e lo faremo ancora" ha detto De Laurentiis.



Anche la difesa è a posto: "Partono Koulibaly e Ghoulam per la Coppa d'Africa ma siamo coperti, inutile comprare calciatori per pochissime partite anche perché ci vuole tempo ad assimilare il gioco di Sarri che è unico, ha dei contatti con quello del Barcellona. Lo dimostra anche Rog che gioca ora dopo mesi. Siamo in abbondanza, c'è anche Maksimovic che ci è costato caro".



E proprio lo spunto tattico consente al presidente azzurro di tornare sull'argomento Higuain: "Se una squadra gioca per un solo giocatore si limita, uno come lui condiziona le trame offensive e limita la crescita degli altri. Bravo Sarri per il lavoro che sta facendo senza lui". Il sostituto del Pipita poteva essere Icardi, e De Laurentiis parla della moglie-procuratore: "Wanda Nara poteva essere in questo film, chissà che danni avrebbe combinato a Londra..."