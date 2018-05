Napoli, De Laurentiis: "Grazie Sarri, quante emozioni"

Ora il divorzio tra il Napoli e Sarri è praticamente ufficiale. Lo ha annunciato "tra le righe" Aurelio De Laurentiis su Twitter poche ore dopo aver trovato l'accordo con Carlo Ancelotti: "Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio".



Non ci sono riferimenti alle modalità del "congedo", considerando che il tecnico era legato al Napoli da un contratto fino al 2020 rinnovato proprio l'anno scorso: c'è qualcuno che ha pagatoSarri è stato esonerato o si è dimesso? L'ipotesi è che si sia trovata una soluzione d'uscita "morbida". In ogni caso nei prossimi giorni, quasi certamente, sarà più chiaro anche il futuro del tecnico toscano che a Napoli è rimasto tre anni ottenendo sempre la qualificazione in Champions League con due secondi e un terzo posto: è con questi risultati, ma soprattutto col gioco al quale ha fatto riferimento lo stesso De Laurentiis, che ha guadagnato la stima a livello internazionale.L'addio al Napoli arriva alla fine di un ciclo con il tecnico che evidentemente non sentiva più dentro di sé gli stimoli necessari per continuare: rimase la scorsa estate dopo aver stretto il patto scudetto con i big, lo scudetto non è arrivato nonostante i 91 punti e secondo Sarri questa squadra non poteva andare più oltre. Lui di sicuro non si ferma: andrà a insegnare calcio altrove.