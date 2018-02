Napoli, De Laurentiis: "Gli Agnelli sono i più potenti, possono condizionare..."

Aurelio De Laurentiis infiamma la lotta scudetto. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente del Napoli lancia più di una frecciata alla Juventus, rivale nella corsa al tricolore: "Fatturiamo un terzo dei bianconeri ma i nostri conti sono migliori dei loro. La Juventus però appartitene alla famiglia più potente d'Italia da 100 anni. Non è una questione di soldi, ma di rapporti che possono anche silentemente creare condizionamenti. A tutti i livelli. Un esempio? Con Sportfive loro hanno avuto in regalo due terzi dello Stadium. A me sono serviti 7 anni per transare dei finanziamenti che ho dato al Comune, altrimenti non avrei potuto giocare al San Paolo".



"Per me non sarà decisivo lo scontro diretto a Torino - prosegue Adl - Saranno molto più decisivi infortunati e sviste arbitrali o 'varriane', se mi consentite il termine...Sono ancora convintissimo che la Var sia una bella novità e crea pure suspense. Però serve umiltà per migliorarla. Tipo un organo superiore che in settimana passi al setaccio tutto quello che è successo per cercare di apportare delle modifiche. A me personalmente piacciono quegli arbitri che hanno il coraggio di correre e andare a rivedere il replay di un’azione ogni volta che hanno un dubbio e possono farlo".



I torinesi vengono tirati in causa anche per quanto riguarda il mercato: "Younes per gravi problemi famigliari ha scelto di ritardare l’arrivo a Napoli. Lo aspettiamo, a luglio sarà dei nostri, il contratto è già depositato in Lega, come per Ciciretti. Anche se c’è stata una triangolazione con i tedeschi amici degli amici... Ci pensi bene: Juve, Bayern, Eca (European club association ndr), Uefa. Ha capito il film?".



E sempre sul tema mercato, parlando con il Corriere dello Sport, De Laurentiis mette nel mirino Mauro Icardi: "Se mi piacerebbe vederlo allenato da Sarri? Segnerebbe 40 gol e potrebbe diventare come Ronaldo. Icardi l'ho trattato e dopo essermi incontrato con la moglie, una donna coinvolgente e simpatica, ho offerto 55 milioni per averlo. E' un fuoriclasse. Verrà al Napoli? Perché no? Mai dire mai".