Napoli, De Laurentiis furioso: "Giochi la Primavera"

Il Napoli grida allo scandalo e Aurelio De Laurentiis, secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, oltre ad ordinare a Giuntoli di presentarsi in tv protestare dopo la sconfitta con la Juve avrebbe anche chiesto al ritorno scenda in campo la Primavera. È la prassi: arrivati a febbraio-marzo, la tensione sale alle stelle e le polemiche arbitrali divampano. Gli azzurri hanno cominciato il ciclo di fuoco nel peggiore dei modi: sconfitti 3-1 dal Real Madrid in Champions, hanno rimesso in corsa l'Atalanta (e la Lazio) nella corsa al terzo posto in campionato perdendo al San Paolo, poi sono crollati anche in Coppa Italia. Tra sabato e martedì, con lo scontro diretto contro la Roma e il ritorno degli ottavi contro i blancos di Zidane, si giocano una fetta importante della propria stagione, aspettando ovviamente anche la rivincita con la Juve.



C'è poco tempo, dunque, per riflettere, eppure, oltre ai torti arbitrali (veri o presunti), di sicuro Sarri deve far fronte a problemi ben più gravi che stanno evidentemente limitando il rendimento del Napoli. Sottolineare la crescita del rendimento offensivo nonostante la partenza di Higuain non basta: una squadra si giudica nel suo complesso e sarebbe sbagliato non evidenziare che ad almeno 14 partite dalla fine (12 di campionato più le due che giocherà sicuramente in coppa se non dovesse andare avanti), il Napoli ha già subito più gol che in tutta la scorsa stagione. Ora, infatti, siamo già arrivati a quota 44 in 36 partite con una media di 1,22 non certamente da grande squadra. L'anno scorso Pepe Reina (e in una sola occasione la sua riserva) ne incassarono 38 in 48 gare e se la Champions è chiaramente una discriminante perché il livello si alza rispetto all'Europa League, non si può dire altrettanto del campionato dove oggi i gol al passivo sono 29 in 26 gare e un anno fa in totale furono appena 32.



De Laurentiis fa il presidente e il suo intervento anti-Sarri in diretta su Premium Sport al termine di Real-Napoli lasciò esterrefatti molti addetti ai lavori. Eppure quando parlava di abuso della "linea alta" - per utilizzare le sue parole - forse non aveva tutti i torti. A questo Napoli, oltre che la proverbiale "cazzimma", manca anche un po' di equilibrio: l'azione del gol del 3-1 della Juve è in tal senso esemplificativa. Ed è proprio da lì che bisognerebbe ripartire, valutando non tanto la mancata concessione del rigore ad Albiol, quanto l'ingenuità di subire un contropiede e lasciar giocare campioni come Higuain, Dybala e Cuadrado in campo aperto. La tensione provocata dallo stesso De Laurentiis, lo scadimento di forma di Koulibaly dopo la Coppa d'Africa e gli errori sempre più frequenti di Reina non hanno aiutato Sarri. Ma i problemi c'erano già prima, solo che le magie del falso 9 Mertens o dello scugnizzo Insigne li avevano coperti...