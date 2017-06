Napoli, De Laurentiis e Sarri a cena insieme: pace Champions

Metti la pace a cena. Tra una portata e l'altra, ripensando ai gol di Mertens contro la Roma, Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri si sono messi alle spalle le polemiche nate dopo la sconfitta col Real Madrid. Del resto, un'impresa tira l'altra: il successo dell'Olimpico è arrivato nel momento più delicato e sicuramente peggiore della stagione, con il silenzio stampa imposto a tutti i tesserati e rotto solo parzialmente da Giuntoli e Reina dopo il k.o. con la Juve, così adesso sognare un altro colpaccio diventa meno proibitivo.



Sarri avrà discusso anche di questo andando a cena a casa De Laurentiis: martedì battere 2-0 il Real Madrid o comunque qualificarsi per i quarti con qualsiasi altro risultato sarebbe un'impresa che proietterebbe questa squadra nella storia, non foss'altro perché mai gli azzurri sono andati così avanti in Champions. Resta da capire con quale formazione il tecnico cercherà di ottenere l'impossibile: a Roma ha fatto esordire dal 1' Rog, che il patron avrebbe voluto vedere più spesso, ma ha scelto ancora una volta il tridente leggero con Mertens falso 9. Ha avuto ragione, stando al risultato. Il belga, uscito per crampi, non preoccupa: è molto probabile che al centro dell'attacco ci sarà ancora lui. E se avrà ancora ragione, le cene tra presidente e allenatore si moltiplicheranno...