Napoli, De Laurentiis: "Continuerò a spendere ma con intelligenza"

Aurelio de Laurentiis, intervenuto alla presentazione della mostra "Il Napoli nel mito: storie, campioni e trofei mai visti", ha parlato di scudetto, mercato e sogni. Si parte però dalla visita all'esposizione a tinte azzurre: "Ho rispetto per la storia del Napoli, per questo all'inizio la chiamai Napoli Soccer: era un'assurdità giocare in serie C, poi abbiamo preso la denominazione originale. La nostra società ha sempre guardato al futuro, comportandosi in modo autonomo".



Il presidente del club partenopeo parola dopo parola ripercorre la storia della sua proprietà: "Negli ultimi 10 anni abbiamo fatto calcio senza dover chiedere scusa a nessuno, noi imprenditori e voi tifosi siamo eroici. Qui sono passati giocatori come Quagliarella, Lavezzi, Cavani, Higuain, Mertens, Insigne anche se non abbiamo vinto lo scudetto e chiedo scusa se non sempre riesco a fare felici i tifosi".



De Laurentiis poi entra nel merito del mercato: "A quelli che dicono 'chi compri?' o 'cacc e sord' dico che non compro per fare panchina. Milik e Ghoulam recupereranno, entrerà Inglese: dobbiamo stare attenti. Anche perché Mario Rui sta crescendo così come Ounas, che piace a Sarri. Di soldi ne ho spesi tanti e continuerò a farlo ma con intelligenza: nel calcio di oggi è importante avere i conti a posto".



Infine, sui sogni: "Sarri è il regista che ho scelto perché mi giri il film più bello. Scudetto o Champions, non rinuncio a nulla: è brutto quando si smette di sognare".