Napoli, De Laurentiis: "Chiesto Darmian allo United. La Lega Calcio è incapace"

Aurelio De Laurentiis è un fiume in piena nell'odierno appuntamento con la rubrica "vero o falso" con Radio Kiss Kiss. Si parte dal mercato e dalla ricerca del terzino da parte del Napoli: "Abbiamo chiesto Darmian in prestito con diritto di riscatto al Manchester United, seguiamo Henrichs del Bayer Leverkusen. Arias? stiamo valutando la situazione. Siamo in fieri, è tutto da vedere".



Capitolo portieri: "Ochoa mi intriga. Gabriel potrebbe essere un'intuizione di Giuntoli, un'pzione in più da mettere sul tavolo".



Il presidente azzurro quindi conferma che Grassi ("Conteso dalla Serie A e dalla Liga") e Tonelli (direzione Samp) sono in uscita, prima di andare all'attacco della Lega Calcio per il calendario e in particolare l'appuntamento con la Coppa Italia il 13 gennaio: "Questa è l'ultima grande affermazione dell'incapacità professionale della Lega, di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l'ultima partita dell'anno il 29, c’è chi il 30 partirà anche per il Sudamerica. I giocatori hanno diritto di andare dove vogliono. Come è possibile giocare subito al rientro dal Capodanno? Ma come si fa? E come fanno gli altri?".



"Mi viene voglia di non farmi più rappresentare dalla Lega ma dall'ECA (l'Associazione dei club europei ndr) - conclude Adl - forse bisognerebbe fare una rifondazione, la Lega ha sempre fatto schifo negli ultimi 20 anni ma siamo ancora molto incoscienti ed immaturi".