Napoli, De Laurentiis: "Cavani mi chiami e si riduca lo stipendio"

Per il Napoli in ritiro a Dimaro serata di domande dei tifosi e risposte da parte di Aurelio De Laurentiis, Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne. Il presidente azzurro ha constatato una volta in più quanto la tifoseria voglia rivedere Edinson Cavani in azzurro: "Lo so che lo vorreste tutti ma guadagna 20 milioni di euro ogni dieci mesi. Se poi mi chiama, si riduce l'ingaggio e mi mette in condizione di parlare con il Psg allora vedremo. Ha fatto parte di una famiglia qui ma quando ha potuto guadagnare il triplo se n'é andato".



Alla fine è questione di soldi: "Guardate Higuain, con noi ha fatto il record di gol ma non abbiamo vinto nulla e lui è andato a guadagnare di più. La nostra è già una squadra di top player, le big d'Europa ci stanno violentando per portarceli via. Una squadra è fatta da undici giocatori, non uno". Poi lo slogan: "Noi siamo quelli delle tre c: cervello, cuore e cog***ni". Infine, un ritorno sulle polemiche arbitrali: "So benissimo che l'ultimo campionato è stato falsato, è come l'avessimo vinto noi. Apparteniamo alla banda degli onesti".



Così invece Ancelotti: "Ho accettato volentieri questa sfida, c'è un progetto innovativo e che punta alla crescita. Sono aziendalista, non abbiamo il fatturato del Bayern Monaco ed in base a quello conosco le nostre possibilità. Nuovi arrivi? Parlo dei miei, il gruppo è già forte. Hamsik può fare il regista, ce lo invidiano tutti. Questa squadra va già bene, va solo regolata".



Meno interpellato Insigne che ricorda la notte prima di Fiorentina-Napoli, quando la Juventus ha vinto a San Siro in rimonta: "Stavamo guardando la partita e ci siamo rimasti male. Un po' ci ha condizionato ma dagli errori si impara. Quest'anno non guarderemo altre partite".