Napoli, De Laurentiis: "Campionato falsato da anni"

Nonostante abbia 'discolpato' l'arbitro Orsato in un'intervista al Mattino, Aurelio De Laurentiis lancia una stoccata ai rivali nella lotta scudetto parlando alla Gazzetta dello Sport. "Sudditanza verso la Juve? Certo che sì. Appartiene alla famiglia più potente d’Italia, con Calciopoli sarebbero dovuti andare giù pesanti, invece non è successo niente. Volete che si mettano contro gli Agnelli, contro la Fiat, contro il potere? Prima di farlo ci pensano su 20 mila volte" tuona il presidente azzurro.



Le polemiche sulle direzioni di gara non sono circoscritte all'Italia: "ll problema degli arbitraggi sbagliati riguarda tutta l’Europa. Com’è possibile che una mano in area non venga visto? Non so se il Bayern Monaco doveva essere escluso. E la Roma? I due rigori c’erano, meritava almeno i supplementari".



A Radio Kiss Kiss (e al sito del Napoli), De Laurentiis rincara la dose: "Il campionato è stato falsato, ma sono anni che viene falsato. Quest’anno con l’introduzione del VAR abbiamo assottigliato ancora di più il divario con la Juve, e se la VAR fosse stata utilizzata bene probabilmente saremmo già davanti ai bianconeri. Qualcuno ha avuto rigori in più, altri meno: la nostra classifica sarebbe migliore".



"Sono arrivato nel calcio nel 2004, e nel 2005 già dissi che vedevo delle cose che non funzionavano, nonostante fossi in serie C. Guarda caso, poco dopo è scoppiato Calciopoli. Il problema non è solo italiano, ma europeo. Se in Champions non si introduce la VAR, mi puzza: vuol dire che certi interessi vengono indirizzati per avere maggiore riscontro da sponsor e ascolti televisivi, ed introitare maggior fatturato. È chiaro che una finale con un’inglese e una spagnola posso ambire a 2,5 miliardi di telespettatori, e questo potrò rivenderlo agli sponsor".



Adl si sofferma quindi sul mercato facendo un annuncio: "Abbiamo una rosa di giocatori importanti, qualcuno ha clausole rescissorie, potrebbe andare via, però già stiamo lavorando con Giuntoli per ingaggiarne altri ancora più importanti. Abbiamo preso un giocatore che sta giocando in un altro campionato e che ha già fatto 20 gol. Non è che stiamo lì senza fare nulla, lo stesso Younes fa parte di questi investimenti. Stiamo programmando la prossima stagione, al di là di chi sarà l’allenatore".



E proprio sulla questione allenatore il numero 1 del Napoli chiarisce: "È dallo scorso ottobre che stiamo valutando una serie di tecnici, abbiamo visto gente in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Russia e anche in Italia se si volesse continuare col modulo ci sarebbe Giampaolo. Se si volesse spingere sull’acceleratore e prendere un innovatore con variabili possibili di gioco, potrebbe esserci Simone Inzaghi. A Spalletti non ci ho mai pensato se non tre anni fa, ma era incasinato con lo Zenit. Conte? È un amico, un bel colonnello che non fa fiatare più nessuno ("sarebbe perfetto" le parole al Corsera ndr) e che detta regole particolari. Secondo me Sarri rimane e se non volesse ho alternative altrettanto valide".