Napoli, De Laurentiis: "Bisogna essere allegri in primavera, non ora"

"Ho imparato che i veri mesi per essere allegri, a prescindere dalle imminenti partite con l’Inter venerdì e con il Benfica in Champions la prossima settimana, sono marzo, aprile e maggio. In primavera capiremo se potremmo essere allegri come ci auguriamo". Aurelio De Laurentiis evita di fare bilanci e preferisce attendere i prossimi mesi per esprimere un giudizio sulla stagione del Napoli.



Un modo forse per togliere un po' di pressione a Sarri, sebbene il tecnico di fatto sia stato invitato a far esordire in mezzo al campo il giovane Marko Rog, in un momento difficile per la squadra dopo i pareggi in Coppa e campionato contro Dinamo Kiev e Sassuolo. Il presidente azzurro a Repubblica, a margine delle Giornate Professionali del Cinema, ha poi aggiunto: "Dicembre è il mese del cinema. Per il calcio, preferisco gennaio". Parole importanti perchè a gennaio, come è noto, si apre la sessione invernale del calciomercato. I tifosi, oltre a Sarri, si aspettano un colpo importante in attesa del rientro di Milik.