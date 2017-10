Napoli, De Laurentiis: "Bello stare in alto ma ora non conta"

Aurelio de Laurentiis lascia che i tifosi del Napoli si sentano liberi di pronunciare la parola scudetto ma senza esagerare: "Si sta bene in vetta alla classifica del campionato - le parole a Radio Kiss Kiss - ma non conta essere lì ora, bisognerà esserci a fine marzo. Non gonfiamoci il petto dandoci arie, lavoriamo come sappiamo fare tutti noi napoletani. I nostri tifosi sono i migliori al mondo, ogni tanto sono troppo 'chiagni e fotti' ma noi non gli crediamo".



Il presidente azzurro conosce i rischi di una stagione ancora lunga: "L'infortunio di Milik non ci ha creato un problema immediato come l'anno scorso perché questa volta sappiamo già che Mertens è un ottimo falso nueve. Per fortuna i problemi fisici non sono di casa da noi perché abbiamo un ottimo staff medico, dottor De Nicola in testa, ma ogni anno giochiamo tantissime partite ed è un fattore da tenere in conto".



Eventualmente, è già pronto Inglese: "Lo reputo un grande attaccante, è già maturo e gioca in una squadra che stimo molto. Il Chievo è un quartiere di Verona ma ogni volta riesce a salvarsi senza il famoso paracadute: bravo Campedelli. Quest'anno si gioca il 30 dicembre e poi c'è una pausa di 15 giorni: a bocce ferme vedremo se e come intervenire sul mercato".



Infine, un parere su possibili futuri Mondiali in Cina: "Magari! Il calcio sta sostituendo il ping pong come sport nazionale ma ci vuole ancora tempo. Non si può andare in Cina sperando di soffiare i soldi e basta, va insegnata la cultura sportiva e vanno create infrastrutture. Sarebbe un grandisimo sbocco per il calcio mondiale".