Napoli, De Laurentiis attaccato dagli ultrà

Attacco ad Aurelio De Laurentiis. Gli ultrà del Napoli non si fermano e con un comunicato congiunto annunciano le ragioni del dissidio ormai conclamato tra il patron e la frangià più estremista del tifo partenopeo. Ecco parte della nota pubblicata da Curva A e Curva B.



"Questo comunicato proverà a fare chiarezza definitivamente sulle nostre posizioni critiche nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che mai chiameremo presidente. Non tolleriamo questa visione di solo calcio affaristico e anaffettivo. Siamo gli ultras…il nostro passato, il presente e così il futuro lo viviamo di sacrifici, passione e valori presenti ovunque, comunque, al fianco del ciuccio mai di una pantera".



"Non accettiamo più irriguardose mancanze di stile e offese provocatorie nei confronti di un popolo che, seppur prelevato sportivamente dalla m..., l’ha reso da modesto produttore cinematografico a grande e “ricco” imprenditore sportivo. Sorridiamo ascoltando “se vuoi vincere tifa Juve”, o "Meritereste i cinesi", da questo si evince la sua stupidità. Dove non sorridiamo invece è quando il nostro essere viene definito “mestiere”... ".