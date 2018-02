Napoli, De Laurentiis annuncia Milic

Il Napoli ha trovato il sostituto dell'infortunato Faouzi Ghoulam: come ha annunciato Aurelio De Laurentiis su Twitter, è stata raggiunta l'intesa tra il club partenopeo e Hrvoje Milic che ha firmato fino al prossimo 30 giugno per una cifra vicina ai 200 mila euro lordi (bonus, legati alle presenze, esclusi). Maurizio Sarri ha quindi dato l'ok all'acquisto, per avere un'alternativa in più sugli esterni.



Il terzino croato, 28 anni, nella scorsa stagione è sceso in campo 19 volte (tra campionato ed Europa League) con la maglia della Fiorentina prima di trasferirsi all'Olympiacos dove non ha mai giocato in campionato (ha disputato una gara di coppa): a gennaio si è svincolato dal club greco e ora intraprenderà una nuova avventura in Italia.