Napoli, De Laurentiis al San Paolo per la sfida con la Roma. Ci sarà anche Milik

In casa Napoli il momento non è dei più facili dopo il ko a Bergamo contro l'Atalanta prima della sosta per le nazionali e soprattutto dopo il grave infortunio occorso a Milik nel corso di Polonia-Danimarca. Sarà per questo che il presidente Aurelio de Laurentiis sabato sarà al San Paolo per assistere alla sfida contro la Roma, una sfida già da dentro o fuori in chiave scudetto. Lo ha annunciato il nostro Valter De Maggio. Il numero 1 degli azzurri torna dopo una lunga assenza (aveva minacciato di non mettere più piede in uno stadio non ritenuto all'altezza).



In tribuna sarà presente a sostenere i suoi compagni anche Milik, uscito oggi da Villa Stuart in seguito all'operazione al crociato del ginocchio sinistro. L'attaccante polacco su Twitter ha ringraziato tutti per l'affetto e si è detto pronto a tornare subito al lavoro.

.@arekmilik9: "In viaggio verso Napoli per tornare subito al lavoro. Grazie a tutti per l'affetto e...#ForzaNapoliSempre" pic.twitter.com/1b6wIIMyS5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 13 ottobre 2016