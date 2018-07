Napoli, De Laurentiis ai tifosi: "Meritereste la cessione del club ai cinesi"

Aurelio de Laurentiis sta accompagnando il Napoli durante il ritiro a Dimaro, da qui le parole su Cavani, Sarri, Benzema e Cristiano Ronaldo. Oggi il presidente azzurro si è invece rivolto ai tifosi che continuano a pressarlo sul top player da acquistare, uno gli ha chiesto "posso sognare poco poco?" e AdL gli ha risposto: "Sognare significa non vivere, sognate sempre la solita cosa: vi meritereste che vendessi la società a qualche cinese. Se venderò dopo lo scudetto? No, finché vivrò Napoli sarà con me, spero di vincere anche più di uno o due scudetti".



De Laurentiis ribatte a chi gli chiede di farsi sentire di più in Lega Calcio "l'ultimo campionato lo abbiamo fatto, ma non sai che in Lega ci sono altre 19 squadre" e sul rispetto economico verso gli abbonati "l'abbonamento dovrebbe costare 10 volte di più perché avete il posto assegnato, quando ci sarà il mio stadio non ci saranno più questi problemi. E andrà riempito ogni giorno".



Deciso quando gli dicono "vogliamo vincere": "E allora devi tifare Juventus". Infine, sul calciomercato: "Basta che anche voi spendiate soldi per fare in modo che si possa fare. Noi la nostra parte la facciamo...".