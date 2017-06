Napoli, De Laurentiis: "Accompagnerò Sarri in un top club con un volo privato..."

"Con il prossimo contratto vorrei arricchirmi". La frase prounciata da Sarri alla vigilia della sfida contro il Torino ha aperto un caso diplomatico al Napoli. Dopo la prima replica De Laurentiis si è soffermato nuovamente sul rapporto con il proprio tecnico.



"Equivoco con Sarri? Per me non c'è nessun equivoco, Sarri ha un bellissimo contratto che l'anno scorso abbiamo rinegoziato su sua richiesta. Quando avrà finito il suo rapporto col club può continuare con noi, e se avrà vinto Champions o Scudetti, potremo rinegoziare quanto definito l'altro anno... perché potevo mantenere in piedi il vecchio contratto per 4 anni ed invece l'ho accontentato" le parole del presidente azzurro a Canale 21.



De Laurentiis allarga quindi il discorso lanciando diverse stoccate al tecnico: "E' giusto che lui si arricchisca alla fine per restare, ma i compensi che guadagnano oggi giocatori e allenatori sono netti, si raddoppiano, anzi diventano del 140% per le società, in un mondo che non arriva alla fine del mese. Sono di grandissimo livello, l'espressione arricchirsi non so a cosa la attribuisca, forse a qualche rinnovo per chi ha vinto il campionato inglese, ma Conte quanti Scudetti aveva già vinto. Se Sarri, dopo aver vinto qualche scudetto da noi, vorrà andare in un top-club, io lo accompagnerò con un aereo privato contentissimo e assisterò anche al suo primo allenamento".



"Sono legato a lui, l'ho scelto contro il parere di tutti, lo stimo per il calcio che fa, perchè non dovrei essere felice della mia scelta, ma bisogna anche avere rispetto delle scelte altrui, è facile dire voglio..." conclude il n.1 del Napoli.