Napoli, De Laurentiis: "A Sarri ho dato tutto e non ha vinto nulla"

Forse ha ragione Maurizio Sarri: ad Aurelio De Laurentiis, magari, deve mancare davvero, almeno un po', il suo vecchio allenatore perché continua a parlarne. "Della scorsa stagione resta sì il piacere di aver giocato molto bene - ha detto a L'Equipe -, ma poi resta anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri noi abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto nulla negli ultimi tre anni".



Il Napoli è ripartito con Ancelotti, Sarri è ripartito dal Chelsea, ma ADL non dimentica la diatriba con il tecnico toscano nei giorni in cui Inghilterra sta esplodendo il sarrismo. Al patron, evidentemente, piace molto di più Carletto: "È una persona deliziosa, entrata per sbaglio nel mondo del calcio. Avrebbe fatto cose straordinarie in qualsiasi settore. Perché è un uomo sereno che non ha rivincite da prendere, che esprime equilibrio e l’equilibrio è una virtù rara".



Nel reportage del quotidiano francese, c'è anche un'intervista a Carlo Ancelotti: "Non ho allenato nessuno dei calciatori che sono qui, sono curioso di conoscerli meglio e loro sono curiosi di vedere come io alleno - dice il tecnico -. Ho visto che la loro fase difensiva è perfetta, non ho nulla da spiegare. In attacco, invece, vorrei cambiare delle cose, forse giocare un po’ più in verticale".



"Napoli ha pensato a me e io avevo voglia di tornare in Italia. Non ne ho fatto una questione economica. L’Inghilterra mi attirava, è vero, ma quando sono stato contattato dal Napoli mi sono detto che era giunto il tempo di tornare, l’ultima esperienza all’estero mi aveva provato".