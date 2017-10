Napoli, contrattura per Insigne: Ounas o Zielinski contro l'Inter?

Sconfitta a parte, la partita contro il Manchester City rischia di lasciare in dote al Napoli un altro dispiacere: Lorenzo Insigne è in dubbio per la partita di sabato sera contro l'Inter. L'attaccante esterno è stato sostituito dopo 57 minuti per un problema all'adduttore destro, secondo Sarri nulla di grave: "Ha sentito il fastidio che cresceva nel tempo ma ha chiesto il cambio in tempo". L'esito degli esami parla di un affaticamento da contrattura all'adduttore, le condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.



Il tecnico degli azzurri sta già pensando a come gestire un'eventuale assenza e sono due le soluzioni più probabili: Ounas o Zielinski. Il primo, entrato nel finale a Manchester, garantirebbe continuità di ruolo mentre il secondo darebbe più spessore ed esperienza in un match importante come quello contro i nerazzurri.



Altre alternative, al momento più remote, potrebbero essere il rilancio di Giaccherini oppure l'impiego di Rog a destra con lo spostamento a sinistra di Callejon.