Napoli, Cina lontana per Hamsik: "Con Ancelotti giocherà alla Pirlo"

Marek Hamsik è destinato a vestire la maglia del Napoli per la dodicesima stagione consecutiva. Il presidente De Laurentiis negli scorsi giorni è stato chiaro ("Se non arrivano offerte da 30 milioni entro lunedì il prezzo sale a 40 milioni") e le sue parole sembrano aver messo una pietra tombale sull'ipotesi Cina (era forte l'interesse, soprattutto, dello Shandong Luneng).



Il capitano azzurro sarà a disposizione di Carlo Ancelotti e, come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, potrebbe cambiare posizione con il tecnico di Reggiolo andando a giocare davanti alla difesa, 'alla Pirlo' insomma, e non più sul centro-sinistra da mezzala. Per il centrocampista slovacco un nuovo inizio dunque ma diverso da quello che aveva immaginato.