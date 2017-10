Napoli, "Chiriches soffre di un problema cronico alla spalla"

Dalla Romania arrivano voci poco rassicuranti sullo stato di salute di Vlad Chiriches. Secondo Andrei Vochin, consigliere della nazionale rumena, il difensore del Napoli soffrirebbe di un problema cronico: "La sua spalla inizia a saltare sempre più spesso e lui prova dolore - le parole a Telekom Sport -. Il nostro medico ormai si è specializzato e risolve il problema della lassità in cinque minuti, penso sia una situazione simile a quella sofferta da Chivu tempo fa. A Napoli non sanno ancora ciò che abbiamo scoperto".



Chiriches avrebbe dunque una fragilità all'articolazione della spalla, negli ultimi due mesi aveva già avuto due episodi in quella zona del corpo, e il problema sarebbe ricapitato anche contro il Kazakistan. Una situazione che non gli impedisce di allenarsi o giocare ma che alla lunga potrebbe essere d'impedimento a trovare la forma migliore in modo continuativo.