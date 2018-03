Napoli, Chiriches rinnova fino al 2022, Raiola offre Balotelli

Primo rinnovo dell'anno in casa Napoli: a firmare ufficialmente il nuovo contratto è stato Vlad Chiriches. Il romeno arrivato nel 2015 e diventato primo cambio tra i difensori centrali dovrebbe guadagnare circa 2 milioni a stagione fino al 2022: l'accordo precedente scadeva nel 2020, dovesse rispettare quello appena raggiunto, Chiriches resterà in azzurro fino a 32 anni. Ora i tifosi aspettano anche le firme di Allan e Jorginho, perni del centrocampo.



Intanto Mino Raiola offread Aurelio: "E' ovvio che chi prenderà Mario a parametro zero farà un affare. Se fossi nel Napoli lo prenderei, è uno dei più forti attaccanti in giro, in campo è esplosivo e ha fatto passi avanti nel comportamento.e il suo carattere: ci sono tanti giocatori che hanno paura di venire a Napoli, lui chiaramente no. Devi crederci per prenderlo, ma sarebbe un affare. Mario non ha mai sofferto la piazza, è stato già nelle più grandi al mondo. Il calore della piazza gli fa solo bene, proprio come ad Ibrahimovic". Difficilmente, tuttavia, l'operazione verrà portata a termine: il Napoli non è un club abituato a pagare ingaggi elevati ai propri tesserati.