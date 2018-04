Napoli-Chievo, Maran: "Koulibaly dà una testata sull'1-1"

Uscire dal San Paolo con zero punti in tasca e il Crotone che si avvicina è una brutta mazzata per il Chievo che fino a due minuti dal termine aveva sognato il colpaccio. Se alla beffa unisci la rabbia, il malumore aumenta. Ed è quello che è capitano a Rolando Maran. Ecco le sue parole a Premium Sport.



"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, purtroppo nei secondi finali, oltre al pareggio subìto, è arrivata questa ulteriore beffa che ci amareggia molto. Abbiamo concesso relativamente poco al Napoli, ma è un periodo che ci gira così: veniamo bastonati al primo errore e non riusciamo a portare a casa il risultato".



"Ci siamo difesi bene, con ordine e in occasione del calcio d’angolo del 2 a 1 c’era un fallo a nostro favore che avrebbe di fatto chiuso la partita. C'è una testata di Koulibaly. Era il 92’, se avessero dato il fallo su Bani la partita sarebbe finita in parità e avremmo parlato di un grandissimo risultato del Chievo".



"Ma i ragazzi hanno comunque fatto una grande partita, si sono sacrificati: nel finale ci siamo schiacciati un po’ e lì abbiamo commesso un errore, ma dobbiamo anche considerare la forza dei nostri avversari, che nel finale hanno spinto molto"