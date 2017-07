Napoli-Chievo 1-1, Ounas replica a Inglese

Nuova maglia, vecchi vizi: costruire tante occasioni (anche senza brillare particolarmente), tornare a casa con un pareggio. È solo un'amichevole, per fortuna di Sarri, ma tutto quello che il Napoli dovrà evitare quando comincerà il campionato se vorrà davvero coltivare il sogno scudetto, è esattamente quanto accaduto a Trento contro il Chievo. Finisce 1-1, gol di Inglese nel primo tempo e pari di Ounas e pare rivedere l'incubo di tanti punti buttati la scorsa stagione anche con la casacca blu notte presentata proprio per l'occasione.



Le gambe imballate ovviamente giustificano gli errori sotto porta e una manovra non esattamente fluida come nelle amichevoli precedenti, merito anche di un avversario di Serie A capace come sempre di creare problemi. Il Napoli comincia col tridente dei piccoli (Callejon-Mertens-Insigne) e presenta Rog in mezzo al campo, è subito padrone del campo e colpisce un palo con Mertens, ma quello che fa arrabbiare Sarri è il gol dell'1-0 di Inglese, nato dallo spazio concesso a Birsa a centrocampo e dall'errore in disimpegno di Koulibaly che si fa carambolare la palla sul corpo regalando di fatto l'assist vincente a Inglese.



Nel secondo tempo entra Ounas e come capitato già in questo precampionato il giovane francese si rivela grande protagonista seminando il panico sulla destra: non è un caso che sia sua la rete dell'1-1 dopo un'azione insistita di Koulibaly che si fa perdonare l'errore del primo tempo. Il palo, nella ripresa, lo colpisce il Chievo con una punizione di Gaudino, ma il vero merito dei veneti è non rischiare quasi mai di subire il raddoppio. Conferma che il lavoro di Maran paga sempre.