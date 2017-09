Napoli, che sfortuna per Milik: "Domani sotto i ferri"

La gioia per le sei vittorie consecutive ed i record che cadono giù come i birilli lasciano oggi in casa Napoli spazio alla preoccupazione per il nuovo infortunio ad Arek Milik. L'attaccante polacco, che era entrato al 24' della ripresa nella gara con la Spal al posto di Zielinski, si è infortunato nel finale del match al ginocchio destro.

Stamattina ha effettuato una prima risonanza magnetica in una clinica di Castel Volturno (Caserta), che ha evidenziato un problema ai legamenti. L'attaccante in serata è voltato a Roma per essere visitato dal dottor Mariani a Villa Stuart e, con ogni probabilità, domani sarà direttamente sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio per stringere il più possibile i tempi di recupero. Un nuovo colpo di sfortuna per Milik, che dopo il crac ai legamenti crociati al ginocchio sinistro che gli ha fatto saltare praticamente tutta la scorsa stagione.

L'entità della lesione ai legamenti non è ancora chiara come pure i tempi di recupero, che saranno comunque di alcuni mesi. Il nuovo stop a Milik lascia Maurizio Sarri con poca scelta davanti: l'attaccante centrale dovrà essere Dries Mertens, visto che Zapata e Pavoletti sono partiti. Il Napoli in realtà ha già comprato un altro attaccante, Roberto Inglese, che è rimasto in prestito al Chievo ma potrebbe sbarcare in riva al Golfo nella prossima sessione di mercato (il club azzurro in estate lo aveva acquistato proprio opzionandolo per gennaio).

Straordinari in vista per Mertens, dunque, in un avvio di stagione intensissimo che vedrà martedì sera il Napoli opposto al Feyenoord in Champions League e domenica la sfida al Cagliari al San Paolo. Difficile che gli azzurri cerchino uno svincolato, mentre il tecnico toscano cercherà di accelerare l'inserimento di Ounas, come alternativa agli esterni Insigne e Callejon.

Da martedì, dunque, il Napoli dovrà dimostrare di essere più forte della sfortuna e lo farà puntando sulla fiducia. I numeri sono tutti dalla parte degli azzurri, che hanno stabilito il nuovo record di vittorie consecutive in avvio (6), ma devono ora rimettersi in carreggiata anche in Europa. Al San Paolo arriva il Feyenoord, che ha perso 2-0 sabato in casa contro il Nac, cedendo la vetta della classifica olandese all'Heerenven. davanti per Sarri scelta obbligata: il tridente dei "piccoli".