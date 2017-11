Napoli, che fine ha fatto Zuniga? Si rilassa su una spiaggia colombiana

Dopo l'infortunio di Ghoulam non pochi tifosi del Napoli si sono chiesti che fine avesse fatto Juan Camilo Zuniga e se fosse ancora sotto contratto con il Napoli. Secondo il Corriere della Sera come il terzino colombiano sarebbe ancora legato al club di De Laurentiis (fino al 30 giugno 2018) e quindi potenzialmente a disposizione di Maurizio Sarri.



Tuttavia l'esterno si troverebbe da mesi in villeggiatura su una spiaggia colombiana (in teoria dovrebbe allenarsi) e quindi riuslterebbe molto difficile un suo reintegro in rosa. Lo scorso anno Zuniga aveva giocato in prestito nel Watford di Mazzarri ma una volta ritornato in Campania (c'è stata tensione tra i due club per l'esercizio del riscatto) i forti dissapori con la società hanno portato all'esclusione dal ritiro di Dimaro e di fatto a una separazione in casa.



Immaginare un riavvicinamento pare davvero improbabile: forse dalle parti di Castel Volturno qualcuno si è pentito della cessione di Strinic alla Samp nonostante l'arrivo di Mario Rui dalla Roma.