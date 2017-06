Napoli, che fine ha fatto la maglia azzurra? Bandita, porta sfortuna...

Dov’è finita la prima maglia del Napoli? Gli azzurri (o ex azzurri) non indossano più la tradizionale maglia napoletana dal pareggio per 1-1 del San Paolo del 27 novembre contro il Sassuolo, esattamente un girone fa. Poi dalla gara seguente i partenopei, che vinsero contro l’Inter con uno straripante 3-0, hanno indossato sempre la maglia bianca con fascia trasversale azzurra (quella dei fujenti) e quella nera. Una scelta dettata dalla scaramanzia o soltanto una questione di marketing? Fatto sta che il Napoli non gioca più in azzurro.

I numeri comunque sembrano suggerire che si tratti di scaramanzia, che come si sa è molto sentita a Napoli. Nelle prime 13 giornate in maglia azzurra "soltanto" 24 punti, dalla sfida col Sassuolo in poi il cambio di colori e in bianco sono arrivate 16 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Anche con la maglia nera cammino positivo, con le vittorie su Udinese e Lazio in campionato, mentre al Bernabeu è arrivato un ko. Negli ultimi mesi la storica maglia azzurra si è rivista solo in occasione della sfida del San Paolo contro il Real Madrid e sappiamo tutti come è andata a finire...