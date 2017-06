Napoli, carica Zielinski: "Campionato riaperto se battiamo la Juventus"

In casa Napoli cresce l'attesa per il big match di domenica sera al San Paolo contro la Juventus. In esclusiva ai microfoni di Premium Sport Piotr Zielinski non nasconde l'importanza della posta in palio: "Siamo pronti, stiamo bene e sarà una bella sfida. Noi vogliamo vincere questa gara per poi pensare di arrivare il più in alto possibile in classifica. Sentiamo molto questa sfida, partite come queste sono più importanti, per noi e per i nostri tifosi: vogliamo i tre punti anche per loro. Se dovessimo vincere ci avvicineremmo in classifica e sicuramente si riaprirebbe il campionato".



Non sarà però facile avere la meglio sui campioni d'Italia che torneranno al San Paolo mercoledì per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Come si batte la Juve? Dobbiamo giocare come sappiamo, siamo forti e dobbiamo crederci. Il ritorno di Coppa Italia? Dobbiamo recuperare due gol e possiamo farcela perché siamo un grande gruppo con giocatori fortissimi".



Non ci sono dubbi sulla permanenza di Zielinski in azzurro: "Il mio futuro? Sto benissimo a Napoli, non ho voglia di muovermi. Siamo un grande gruppo, abbiamo dei tifosi fantastici e non c’è nessun problema".



Chiusra dedicata a Sarri e all'andamento della stagione: "Meritava la Panchina d'oro e sono molto contento che abbia vinto questo premio. Un bilancio del primo anno a Napoli? Aspetto la fine per fare un bilancio. Per il momento sto bene, voglio continuare così ma so che posso ancora dare tanto per questa squadra".