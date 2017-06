Napoli, calvario finito per Milik: il polacco torna ad allenarsi col gruppo

Arek è guarito ! Può tornare ad allenarsi con il gruppo. Bentornato #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/oXXG8T9llJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 12 gennaio 2017

Napoli riabbraccia il suo bomber. La notizia era nell’aria da ore, ma ora è diventata ufficiale: Arek Milik tornerà già da quest’oggi ad allenarsi con gli azzurri. Il professor Mariani ha dato l’ok: "Test ampiamente superati, giocatore idoneo per la ripresa, ottima stabilità del ginocchio" e il Napoli esulta sul proprio profilo Twitter ufficiale.



L'attaccante polacco potrebbe essere convocato già per la partita di sabato contro il Pescara, una settimana c'è la trasferta di San Siro con il Milan e poi...il Bernabeu!

Milik: "Contentissimo"

"Si! Posso allenarmi con la squadra. Sono contentissimo, non vedo l'ora di tornare in campo". Lo scrive sul proprio profilo Twitter Arek Milik commentando il via libera ricevuto dai medici per il ritorno ali allenamenti con i compagni.