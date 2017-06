Napoli, Callejon: "Sono qui per vincere lo scudetto"

José Maria Callejon parla da leader dello spogliatoio del Napoli in vista del big match contro la Juventus: "Il nostro obiettivo è il secondo posto e fare più punti possibili - le dichiarazioni in esclusiva a Premium Sport - a partire dalla sfida contro i bianconeri. Mi aspetto un San Paolo pieno e carico a mille".



Secondo l'esterno spagnolo, gli azzurri dovranno tenere l'atteggiamento mostrato nella prima parte della sfida di ritorno di Champions contro il Real Madrid ma con una grande differenza: "Contro i blancos siamo entrati in campo come dovevamo: pressing alto e testa giusta, abbiamo giocato alla pari per 55 minuti. Però i dettagli fanno sempre la differenza: vedi un calcio d'angolo, una rimessa... per migliorare, dobbiamo proprio stare attenti a queste piccole cose".



Callejon rassicura i tifosi sulle condizioni di Reina: "Sta bene, ha questo problemino al polpaccio per cui si allena e fa terapie. Ma speriamo che la prossima settimana stia meglio e scenda in campo". Juventus vuol dire anche semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Abbiamo la finale come obiettivo e anche qui conteranno i piccoli dettagli oltre alla capacità di saper chiudere i match. Contro l'Empoli abbiamo fatto un primo tempo meraviglioso per poi soffrire nella ripresa, dobbiamo imparare questo".



Inutile nascondersi, il grande sogno della città è vincere il campionato: "Io sono qui per questo. Sappiamo che è difficile ma dobbiamo continuare a lavorare così per migliorare sempre".