Napoli, Callejon: "Siamo l'anti-Juve e abbiamo tanta fame"

José Maria Callejon è uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri, l'esterno spagnolo si appresta ad iniziare la quinta stagione con la maglia del Napoli: "Questa città mi ha cambiato la vita, dentro e fuori dal campo. Al Real giocavo poco, qui ho trovato tanto spazio. Come calciatore inizio a diventare vecchietto, ho pure qualche capello bianco, ma ho sempre tanta fame, come tutti i miei compagni" le parole al Corriere dello Sport.



Inevitabile affrontare il discorso scudetto: "In questi anni abbiamo vinto qualcosa ma non ci basta. Ci prendiamo il ruolo di anti-Juventus e ce lo teniamo senza preoccuparci: loro sono i favoriti visti i sei scudetti consecutivi ma hanno perso uno come Bonucci, che a me piace tantissimo. Pensiamo di essere una grande squadra capace di tutto".



Il segreto è Sarri: "Ci aiuta a star bene, anche fuori dal campo. Non c'è che dire, è un maestro: tatticamente ha portato tante cose buone ed è un maniaco dei dettagli. Ma di noi si fida". Poi elogi per due compagni: "Mertens stupirà ancora e vincerà la classifica marcatori, Insigne è enorme: è diventato il miglior calciatore italiano".