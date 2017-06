Napoli, Callejon. "Scelta giusta lasciare il Real. Higuain? Tifosi legati ai calciatori onesti con la maglia azzurra"

E' punto fermo del Napoli ed è entrato ormai entrato nel cuore dei tifosi. E con le ultime dichiarazioni probabilmente accrescerà la stima dei supporter nei suoi confronti. Josè Maria Callejon, dal ritiro della nazionale spagnola, ribadisce di stare bene in azzurro e sottolinea: "Lasciare la Spagna è stato difficile, giocare al Real era il mio sogno ma pensai che era il momento di andare per avere più spazio e alla fine è stata la scelta giusta. Ero in vacanza, mi mandò un messaggio Rafa Benitez e mi chiese se mi piacesse l’idea di seguirlo in azzurro, era un grande progetto ed ho detto subito sì”.



Il passaggio nel nostro campionato è stato fondamentale per la crescita di Callejon: "Il gioco è più tattico, le squadre sono ordinate ma sono migliorato tanto da questo punto di vista. Sono in una fase di grande maturità e mi sento un giocatore più forte”.



In Serie A è stato suo compagno ed ora è avversario Gonzalo Higuain: "Prima che lasciasse il Napoli andava tutto bene, poi lui ha scelto la Juve e questo ovviamente i tifosi non hanno potuto accettarlo. I napoletani sono legati ai calciatori onesti e nobili con la maglia azzurra".