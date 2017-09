Napoli, Callejon: "Per Sarri faccio anche il terzino sinistro"

Sei gol, quattro assist, un inizio stagione a mille coronato con il ritorno nella nazionale spagnola dopo quasi un anno. José Callejon è sempre più un punto fermo del Napoli. In campo attacca la profondità come pochi, fuori resta un po' più sulle sue, coi piedi piantati per terra.



"Devo continuare a lavorare così, le cose stanno andando bene. Stiamo trovando il gol con continuità. Col Feyenoord era importante vincere dopo la sconfitta con lo Shakhtar, è stato un successo meritato. Il gol subito in quel modo nel finale ti può mandare a casa, il mister ha ragione ad arrabbiarsi, dobbiamo imparare dai nostri errori e migliorare".



"Siamo tutti dispiaciuti per Milik, è un ragazzo umile e lavoratore. È giovane, avrà tempo per dimostrare tutta la sua forza. Speriamo di rivederlo presto in campo. Io ho giocato da centravanti in carriera, posso provare a farlo, nel caso sarei pronto, come sempre. L’ho detto a Sarri: sono pronto a giocare in qualsiasi ruolo con lui, anche come terzino, anche sinistro! Ora dobbiamo dare tutti un po’ di più dopo l’infortunio di Arek".



"Cagliari? Si gioca dopo la Champions, prima della sosta e alle 12.30: sono situazioni difficili, ma giocheremo come sempre, tenendo noi il pallone e provando a portare la vittoria a casa. A mezzogiorno fa più caldo, non sei abituato a quest’orario, devi pranzare alle 9 del mattino ed alcuni lo fanno anche con la pasta. Le gambe non hanno la stessa brillantezza, qualsiasi giocatore può dirlo".



"Scudetto? Siamo consapevoli di essere una squadra forte, dobbiamo stare lì in alto, ogni gara sarà difficile ma dobbiamo continuare così. Manca ancora tantissimo, il campionato è lungo ed è appena cominciato. Tante squadre stanno facendo bene e altre miglioreranno, il nostro compito è lavorare al massimo per restare in alto e giocarcela fino alle ultime partite”.