Napoli, Callejon: "Penso alla festa scudetto ma prima ci sono 16 finali"

Domenica sera il Napoli sarà impegnato a Benevento, prima delle 16 "finali" sulla strada per lo scudetto nel testa a testa con la Juventus, José Maria Callejon la vede così: "Le squadre che devono salvarsi vedono la fine del campionato sempre più vicina e hanno sempre meno chance - le parole in esclusiva a Premium Sport - quindi sarà un match difficilissimo, vorranno fare la partita della vita".



L'esterno spagnolo trova la chiave decisiva: "Non dobbiamo sbagliare mentalità: stiamo bene, siamo forti, giochiamo bene e abbiamo campioni che possono risolvere le partite. Senza fretta sappiamo che possiamo avvicinarci all'obiettivo". Callejon non vede nel mancato arrivo di Verdi o Politano un problema: "Se fossero arrivati altri giocatori a dare una mano sarebbero stati benvenuti ma siamo già un gruppo forte, ci conosciamo bene. Lavoriamo per questo obiettivo dal primo giorno che siamo qui".



Ma è già immaginabile una possibile festa scudetto a Napoli? "A volte ci pensiamo, ogni giorno manca meno. Ma ci sono ancora 16 difficili partite, non c'è nessuna fretta". Infine, un accenno al Mondiale: "Se sarò convocato sarà bello per me e per la mia famiglia, vuol dire che avrò lavorato bene con la maglia azzurra".