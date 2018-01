Napoli, Callejon: "Noi siamo rimasti, Higuain è andato lì..."

"Siamo sulla strada giusta. Sarri ha dato mentalità e gioco a questa squadra, stiamo giocando bene e lavorando, ma dobbiamo essere ancora più forti per provare a vincere lo Scudetto". José Maria Callejon sprona il Napoli a proseguire il percorso intrapreso nel girone di andata, concluso al primo posto, e a fare ancora meglio per vincere quel tricolore atteso da 28 anni.



Al momento la rivale più 'accreditata' nella lotta al titolo è la Juventus ed è impossibile non parlare dell'ex Higuain che a dicembre ha punito gli azzurri al San Paolo: "Siamo stati compagni per tanti anni, qui è stato un grandissimo calciatore, poi il calcio è cosi, ognuno ha i proprio pensieri. Lui è andato lì, noi siamo rimasti qui".



E lo spagnolo ormai è diventato un veterano dello spogliatoio, oltreché un fedelissimo di Benitez prima e Sarri poi: "La gente mi ha aperto subito le porte di cosa, mi sono sentito a casa, per chi viene da fuori è tutto più facile. Speriamo che questo 2018 sia un anno importante per noi, per la società e per la gente di Napoli. Io non mollo mai e nessuno dei miei compagni lo fa".