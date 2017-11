Napoli, Callejon: "Lo scudetto sarebbe un miracolo"

A Napoli lo ripetono tutti: "Può essere il nostro anno". È il famoso patto scudetto, quello che ha indotto le stelle Mertens e Insigne a rinnovare il contratto e Koulibaly a non farsi attrarre dalle sirene della Premier. Tra i big c'è anche José Callejon, l'uomo imprescindibile nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. E le sue dichiarazioni, nell'intervista rilasciata a Marca, faranno piacere ai tifosi azzurri. Eccone alcuni stralci.



"Abbiamo lo stesso gruppo di calciatori da tre anni, da quando è arrivato Sarri, siamo migliorati molto con il suo sistema. Ci conosciamo tutti meglio e giochiamo sempre più a memoria. Ci sentiamo una squadra forte in Italia e in Europa, sentiamo che può essere il nostro anno. Guardiola dice che giochiamo il miglior calcio d'Europa? È un grande complimento e sono d'accordo".



"Ho sognato di segnare il gol scudetto tante volte, ancora di più quest'anno che lo vediamo più vicino. Sarà fondamentale arrivare ad aprile o maggio con buone chances di vincerlo e vedremo se riusciremo a realizzarlo. Se segnassi il gol decisivo mi farebbero una statua, magari... Vincere lo scudetto sarebbe un miracolo, ma raggiunto con lavoro e merito".