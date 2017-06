Napoli, Callejon 'dimentica' Higuain: "Siamo migliorati anche senza di lui"

Per José Maria Callejon la sfida di Champions League contro il Real Madrid ha un sapore particolare visto che l'esterno ha giocato con i blancos per due stagioni. "Sognavo di tornare a giocare al Bernabeu. Certo, non mi aspettavo accadesse ora: agli ottavi è presto per beccare il Madrid, ma il sorteggio così ha voluto" spiega lo spagnolo in un'intervista ad As.



Al Napoli servirà un'impresa per eliminare le merengues: "Affrontiamo la migliore squadra del mondo, bisogna stare attenti, praticamente, a tutto”. Anche a Cristiano Ronaldo: "E' una persona semplice, un gran lavoratore. Uno che arriva per primo e va via per ultimo. Quando mi allenavo con lui, cercavo sempre di rubargli qualche segreto. Non capita tutti i giorni di lavorare col migliore al mondo”.



Gli azzurri partono sfavoriti ma non battuti: "Siamo in un buon momento, veniamo da una serie di risultati positivi. In più ci sarà il ritorno al San Paolo e sarà uno spettacolo. Mentalmente ci siamo convinti di essere un’ottima squadra e che stiamo lavorando benissimo. Gli elogi ci danno fiducia e determinazione per continuare così".



L'addio di Higuain sembra quindi ormai alle spalle: "Era un giocatore importante, ha segnato 36 gol ed è normale che alla gente non piaccia vederlo con la maglia della Juve. Ma siamo riusciti a migliorare anche senza di lui".



Senza il Pipita i partenopei sono più prolifici dello scorso anno. Inevitabile non dare i giusti meriti a Sarri: "Nel faccia a faccia trasmette tanto, dice ciò che pensa e questa è una grandissima virtù. I suoi metodi di allenamento li adoriamo: vuole sempre il possesso palla, che giochiamo all’attacco, vuole vederci divertire. E ci riesce".



Nonostante lo splendido gioco il Napoli è a -9 dalla Juventus capolista: "Cosa ci manca per lo scudetto? Bisogna avere più maturità nel gestire alcune partite e magari avere un po’ più di fortuna. Ma stiamo crescendo ancora".



Chiusura dedicata a Maradona: "È stato speciale incontrarlo, sarà al Bernabeu per sostenerci. L'ultima gara che ha visto al San Paolo è stata con la Roma in Coppa Italia e abbiamo vinto 3-0. Speriamo possa accadere la stessa cosa".